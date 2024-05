Verona: incendio garage, intervento dei Vigili del fuoco.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle ore 09.30 di oggi, 21 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giuliari a Verona per un incendio garage, ricoverata in ospedale per accertamenti la proprietaria.

All’interno di una corte un garage di circa 30mq, utilizzato come deposito di merce varia, è andato a fuoco, sconosciute le cause.

I vigili del fuoco, giunti da Verona con un autopompa, un autobotte e 7 operatori, hanno lavorato per spegnere le fiamme che avevano completamente avvolto lo stabile e mettere in sicurezza l’intera area.

L’intervento è terminato intorno alle ore 11.30 con il minuto spegnimento dei focolai ancora attivi e le verifiche di stabilità dell’immobile