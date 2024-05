VIDEO – Ritrovata persona dispersa da ieri – sta bene

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI RAGUSA

Le attività di ricerca sono state sospese alle 18,43 a seguito del ritrovamento del disperso, che sta bene e comunque in via precauzionale sarà assistito dal personale del 118, il ritrovamento è avvennuto nell’immobbile di sua proprietà denominato dai familiari la casa dell’infanzia, situata nel tratto della S.P. che dalla vecchia stazione conduce a monterosso almo

Un 65 enne di Ragusa disperso da ieri sera nelle campagne tra Chiaramonte e Monterosso. Iniziate le ricerche con invio di squadre a terra e unità cinofili VF nel corso della notte. Proseguono nella giornata odierna con impiego di droni, elicottero, unità cinofile , personale TAS esterno nella geolocalizzazione delle aree. L’area di ricerca è stata definita in considerazione del ritrovamento a cura della Polizia di Stato lungo la strada per Monterosso. La prefettura ha disposto a supporto delle squadre vvf l’invio di squadre a terra di protezione civile e unità cinofili di protezione civile. Si è in attesa del supporto della forestale considerata che le aree di ricerca interessano aree boscate. Il coordinamento avviene in prossimità della chiesette del vecchio hotel “la pineta” dall’Unità di Comando locale dei Vigili del fuoco dove sono intervenuti i Carabinieri di Chiaramonte.