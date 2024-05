VIDEO – Un morto, un altro ferito nell’esplosione dei fuochi d’artificio a Pudukottai

Spread the love

Un uomo di 27 anni è morto e un altro è rimasto ustionato in un incendio scoppiato lunedì in un incendio privato di petardi nel villaggio di Athipallam vicino a Viralimalai, nel distretto di Pudukotttai.

L’incendio è scoppiato mentre venivano effettuati i lavori per sistemare una porta del locale. Secondo fonti della polizia, una scintilla della saldatrice avrebbe innescato l’incendio dei cracker immagazzinati di proprietà di S. Velmurugan.

L’incidente è avvenuto mentre Karthik stava supervisionando i lavori di saldatura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Illupur per spegnere l’incendio. Karthik è morto per ustioni sul colpo. Il corpo è stato inviato all’ospedale governativo per l’autopsia.

P. Sivanesan, 26 anni, di Illuppur, un lavoratore dello sgombero, gravemente ferito, è stato portato d’urgenza all’ospedale governativo di Manapparai. La polizia di Viralimalai sta indagando.

VIDEO