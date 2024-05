VIDEO – Napoli, incidente sul lavoro in cantiere metro: un morto e due feriti

Spread the love

Napoli – Ennesimo incidente mortale sul lavoro, stavolta a Napoli, nel cantiere per la stazione metro della linea 1 tra Capodichino e Poggioreale, in via Conte Ruffo di Calabria. Un operaio di 63 anni, Antonio Russo, è rimasto ucciso, altri due sono rimasti feriti e uno è illeso. La tragedia si è consumata intorno alle 15 nel tunnel della metropolitana in costruzione.

Altri due colleghi, un uomo di 54 anni e uno di 59, sono rimasti feriti: il primo, Michele Pannone, ha riportato un trauma cranico, è incosciente ed è ricoverato in codice rosso all’Ospedale del mare. il secondo, Salvatore Agliottone, è al Cardarelli, avrebbe riportato una contusione alla gamba e alcune costole fratturate ed è sotto choc. I due sono in prognosi riservata. Un altro operaio è rimasto illeso. Sul posto lo staff medico del 118 con cinque ambulanze, vigili del fuoco e polizia. La procura di Napoli ha aperto un’inchiesta.

https://ilgiornalepopolare.it/incidente-sul-lavoro-a-napoli-operaio-muore-nel-cantiere-del-metro-due-feriti-e-un-disperso

