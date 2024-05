VIDEO – Novo Nordisk: incendio negli uffici del colosso farmaceutico danese

Spread the love

L’incendio, descritto come un “enorme incendio” che ha coinvolto 100 vigili del fuoco, dopo più di tre ore è stato “sotto controllo e siamo scesi a circa 30 vigili del fuoco”, ha detto all’Agence France-Presse il capo delle operazioni dei vigili del fuoco Martin Smith. Tutti sono stati evacuati dall’edificio e non ci sono stati feriti, ha detto. “Ora sono solo sacche di fumo”, ha detto Smith all’AFP, aggiungendo che bulldozer e gru sono stati chiamati per “rimuovere i detriti e finire il lavoro”.

l’incendio è scoppiato in un container nel cantiere di Novo Nordisk e si è diffuso al tetto dell’edificio per uffici adiacente. Si aspettava che i vigili del fuoco continuassero a lavorare per altre quattro o sei ore. L’incendio è avvenuto meno di una settimana dopo che il 16 maggio era scoppiato un incendio in un altro sito di Novo Nordisk in costruzione a Kalundborg, che non ha avuto alcun impatto sulla produzione di farmaci.

