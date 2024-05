Belfiore; autovettura finisce in un fossato, lievemente feriti i due occupanti.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Intervento dei vigili del fuoco, questa mattina, intorno alle ore 07.00, a Belfiore in via Linale per un incidente stradale.

A causa di una fuoriuscita autonoma una vettura è finita in un fossato ribaltandosi su un fianco, feriti lievemente i due occupanti che, usciti autonomamente dal veicolo, sono stati ricoverati per accertamenti dai sanitari presso l’ospedale di San Bonifacio.

I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Caldiero con un autopompa e 5 operatori, hanno messo in sicurezza il veicolo ed evitato l’inquinamento delle acque del torrente recuperando due taniche di detergente concentrato, corrosive e inquinanti per l’ambiente, trasportate a bordo del mezzo dai due giovani che si stavano recando sul luogo di lavoro.

Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 8.30.