Maxi raduno dei Vigili del fuoco da tutto il mondo a Grado

Saranno circa 10 mila i vigili del fuoco e familiari e circa 400 automezzi storici provenienti da vari Paesi europei che si ritroveranno il prossimo anno a Grado per la venticinquesima edizione del loro raduno internazionale.

Il periodo scelto è appunto quello dal 14 al 17 maggio del 2025 ma, come tutti gli eventi di rilievo che si rispettino, la macchina organizzativa inizierà a lavorare in anticipo.

A scegliere Grado come location è stato il Comitato Internazionale riunito in Ungheria a Gyula unitamente ai delegati dei diversi Paesi partecipanti. L’isola ha sbaragliato la concorrenza della Germania e ha ottenuto il via libera all’unanimità. La candidatura di Grado è stata presentata dai responsabili del Comitato Organizzatore di cui è coordinatore Renato Chittaro, che nei giorni scorsi si è incontrato con il commissario straordinario in Comune Augusto Viola per presentare appunto l’iniziativa.

Oltre ai Vigili del Fuoco che indosseranno le divise ufficiali delle cerimonie, sfileranno anche i mezzi utilizzati dai pompieri che per essere considerati storici devono avere almeno 40 annidi vita. Come ha spiegato il coordinatore del comitato organizzatore giungeranno a Grado vigili del fuoco provenienti da vari Paesi come Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra, Lettonia, Lituania, Olanda, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Scozia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Svezia, Ungheria.

Ma giungeranno anche da oltre oceano. Non dovrebbero mancare, infatti, nemmeno pompieri che giungeranno dalla California, dal Canada, dal Venezuela e anche dalla Nuova Zelanda. Grado e la regione Friuli Venezia Giulia sono state scelte unanimemente poiché conosciute in tutto il mondo. All’evento saranno presenti anche le aziende produttrici degli automezzi dei Vigili del Fuoco nel mondo come: Iveco mezzi speciali, Magirus, Metz, Rosembauer. Saranno pure presenti i più noti modellisti Italiani del settore e un’area sarà riservata ai bambini, con l’allestimento della Pompieropoli Nazionale.

