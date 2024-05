Gorizia, a fuoco il tetto di un magazzino a Cormons: Vigili del fuoco sul posto

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Con la messa in sicurezza delle parti incendiate è terminato alle 19.30 del 23 maggio l’intervento per l’incendio del tetto di un magazzino di un’azienda agricola in localitĂ Zeglia a Cormons, che ha impegnato dalle 12.45 piĂą squadre del comando dei Vigili del fuoco isontino supportate anche da una squadra e un’autobotte del comando di Udine.

Le operazioni dei Vigili del fuoco, alle quali era presente il Comandante dei Vigili del fuoco di Gorizia, Ing. Gentile, hanno fatto sì che le fiamme sviluppatesi sul tetto ventilato, dove era presente anche l’impianto fotovoltaico, non si propagassero all’interno della struttura e all’abitazione adiacente il magazzino.

Durante le fasi di spegnimento un vigile del fuoco ha subito un infortunio ed è stato trasportato, dal personale sanitario, all’ospedale dove è stato visitato e sottoposti ad alcuni accertamenti che hanno confermato la lieve entitĂ dell’infortunio. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio. Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri.