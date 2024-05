I 20 anni del Planetario di Roma: due giorni di eventi

Spread the love

Nuovo fine settimana di cultura a Roma all’insegna delle stelle, della musica, dell’arte e dei fumetti. Si parte con un compleanno speciale: quello del Planetario. Esattamente vent’anni fa, il 26 maggio 2004, presso il Museo della Civiltà Romana all’Eur, veniva inaugurato il Planetario che riprendeva così le attività dopo una pausa di oltre 20 anni, dopo il suo trasferimento dall’Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano.

La rinascita del Planetario a Roma rappresentò non solo un ritorno molto atteso, ma diede impulso a una stagione di innovazione nella comunicazione scientifica, che ebbe risonanza sul piano nazionale e internazionale, riconosciuta anche dalla prestigiosa dedica dell’asteroide (66458) Romaplanetario, da parte dell’Unione astronomica internazionale: il Planetario di Roma fu il primo al mondo con il nome ufficialmente attribuito a un asteroide. Da allora, il Planetario è entrato nel cuore dei romani, degli studenti, dei turisti e degli appassionati del cielo.

Sotto la cupola del Planetario – nei suoi diversi allestimenti in 20 anni di storia – sono entrati ben 1.007.331 visitatori (senza contare tutti gli eventi gratuiti), premiando il Planetario fra i musei più visitati della città, tanto che per alcuni anni rientrò addirittura nella top ten dei musei scientifici italiani più frequentati. Per celebrare questa ricorrenza, Roma Capitale e la Sovrintendenza capitolina ai beni culturali invitano tutti i cittadini al Planetario, il 24 e 26 maggio prossimi per due giornate di attività speciali a ingresso gratuito e rivolte a ogni fascia di pubblico.