incendio di una struttura in laterizi lamierato adibito a deposito di legname e mezzi agricoli.

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Crotone sono impegnate dalle ore 8.40 circa nel comune di Petilia Policastro per incendio capannone.

Interessato dal rogo una struttura in laterizi e copertura in lamierato adibito a deposito di legname e mezzi agricoli.

Sul posto vigili del fuoco del locale distaccamento con supporto di autobotti per rifornimento idrico ed Autoscala della sede centrale.

Oltre 15 unità impegnate a circoscrivere ed estinguere il rogo.

A coordinare le operazioni di soccorso il funzionario del Comando IA Galluppo.

A causa delle alte temperature parte della coperta del capannone è collassata senza danni a persone.

Al termine delle operazioni di spegnimento ulteriori accertamenti per risalire alle cause dell’incendio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.