Municipio IX, notte bianca dell’Eur

COMUNE DI ROMA

Arriva nel Municipio Roma IX la terza edizione della Notte Bianca dell’EUR.

Sabato 8 giugno performance artistiche delle associazioni locali, concerti live, attività sportive, gaming, laboratori, giochi per famiglie e bambini, e-boat tour sul Laghetto dell’EUR con imbarcazioni elettriche, talk sulla mobilità sostenibile con influencer e stakeholder.

La Notte Bianca si inserisce nell’Electric Days del 7 8 e 9 giugno, una manifestazione di grande rilevanza dedicata alla sostenibilità ambientale e alla mobilità elettrica. L’EUR si trasformerà in una vetrina di grande valore per l’intera città sotto gli aspetti ambientale, turistico, economico e sociale non solo per le sue bellezze storiche, ma anche per il suo orientamento verso l’innovazione. Test-drive, talk, aree dedicate a sport, tech, kids, famiglie, e-boat tour, concerti e dj-set renderanno l’EUR un polo attrattivo, promuovendo l’eco sostenibilità e l’intrattenimento nel rispetto dell’ambiente.

Tra gli eventi anche la sfilata dei cani di Muratella e Ponte Marconi in viale America dalle 17 alle 18.

https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/municipio09-notte-bianca-eur-2024.page