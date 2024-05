Spread the love

CORPO NAZIOMNALE VIGILI DEL FUOCO

La Direzione Centrale per gli Affari Generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso comunica che nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 20 novembre 2018, è pubblicato il bando per una procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., per la copertura di posti, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it, seguendo le istruzioni ivi specificate, dal 21 novembre 2018 e fino al 20 dicembre 2018.

(*) Esecuzione dell’ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, n. 8923/2021 pubblicata il 26 luglio 2021, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati. Procedura selettiva speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’ art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, bandita con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018.

(**) Esecuzione Ordinanza T.A.R. Lazio ai fini dell’ integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria della procedura speciale di reel utamento nella qualifica di Vigile del Fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018.

Convocazioni