Trieste, abitazione in fiamme in via Pitacco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

 Alle 16.30 del 23 maggio, i Vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti con due squadre supportate dall’autoscala, l’autobotte e il funzionario di guardia per l’incendio di un appartamento al quarto ed ultimo piano di uno stabile in via Pitacco.

La proprietaria dell’appartamento era giĂ in strada assieme ad altri condomini. Una squadra ha raggiunto l’alloggio in fiamme e i componenti dell’altra squadra hanno verificato che tutti i condomini fossero usciti dai propri appartamenti. Entrati nell’alloggio i Vigili del fuoco hanno spento le fiamme che avevano coinvolto un divano nel soggiorno e che si stavano propagando anche al resto dell’appartamento. Terminate le operazioni di spegnimento i VV.F. hanno bonificato le parti incendiate e messo in sicurezza l’intero stabile con una verifica strumentale per sincerarsi che non vi fossero residui nocivi dei gas della combustione.

La proprietaria dell’appartamento è stata soccorsa e trasportata dal personale sanitario all’ospedale per i controlli del caso in quanto aveva respirato i fumi sprigionati dall’incendio. I Vigili del fuoco hanno anche recuperato due gatti che vivevano con la signora e li hanno consegnati, in buono stato, al personale dell’ENPA.

Terminato l’intervento gli inquilini dello stabile hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio. Sul posto, per quanto di competenza, Polizia di Stato e Polizia Locale.