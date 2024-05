Spread the love

L’ufficio statale dei vigili del fuoco è stato chiamato a condurre un’indagine su come è scoppiato l’incendio. Sono stati in grado di determinare che l’incendio è iniziato in una parete interna della caserma dei vigili del fuoco, dove le batterie agli ioni di litio si stavano caricando su uno scaffale. L’incendio è stato classificato come accidentale.

VIDEO