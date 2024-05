Cambio al personale di Isernia che lavorava in zona Pozzuoli dopo le scosse del 21 e 22 Maggio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DEL MOLISE

Ieri mattina sono partite due unità di Vigili del Fuoco, un funzionario tecnico e un Vigile del Fuoco specializzato in tecniche di topografia applicata al soccorso, per dare il cambio al personale di Isernia che già lavorava in zona Pozzuoli dopo le scosse del 21 e 22 Maggio.

Il personale inviato sta collaborando assieme ad altri colleghi giunti dalla Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Lazio, per la valutazione e la verifica di stabilità degli edifici. Ad oggi nella zona del cratere sono stati fatti più di 500 verifiche.