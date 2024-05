Esplode una bombola a gas: ustionate una mamma e la figlia di 3 anni

Spread the love

Paura questa mattina a Conselve, in provincia di Padova, dove un’esplosione di una bombola a gas ha causato ustioni a una giovane mamma di 32 anni e alla sua bambina di soli 3 anni.

L’evento è avvenuto intorno alle 11:30, quando una fuga di gas ha provocato l’esplosione del forno con cui stavano cuocendo il pane. Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da Primapadova.it, l’esplosione è stata causata da una fuga di gas proveniente da una bombola di GPL situata vicino alla casa.

La mamma, di origini marocchine, stava utilizzando il forno per cuocere il pane quando, improvvisamente, si è verificata la deflagrazione. Le fiamme che ne sono scaturite hanno rapidamente avvolto l’area, rendendo necessario un intervento d’emergenza.

Immediatamente, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Piove di Sacco è giunta sul posto per domare le fiamme. Il loro intervento, conclusosi intorno alle 14:30, è stato cruciale per mettere in sicurezza l’area e prevenire ulteriori danni.

Il personale sanitario è intervenuto prontamente per soccorrere le vittime, impiegando anche un elicottero per garantire un rapido trasporto negli ospedali.

