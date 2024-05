Grave incidente stradale fra due fiat panda – una signora di 47 anni residente a Vittoria è deceduta

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI RAGUSA

alle 1.22 di ieri, la squadra operativa del distaccamento di Vitotria è intervenuta sulla S.P. 17 Vitottoria Scoglitti, all’altezza dell’incrocio “Zi Jnnaru” per un grave incidente stradale occorso fra due fiat panda, in una viagiavano due persone nell’altra una, nella panda nella quale viaggiavano in due una signora di 47 anni residente a Vittoria è deceduta.

personale vigilfuoco ha disincastrato gli occupnadi dalle auto e nmesso in sicurezza l’area, oltre che illuminare la zona per consentire i rilievi dei Carabinieri