VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ore 10.40 intervento di soccorso tecnico urgente per incendio autovettura in transito sulla A9 nel tratto compreso Lomazzo nord e Lomazzo sud direzione Milano.

I vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo sono intervenuti sul richiesta del conducente che non ha subito conseguenze.

L’autostrada è rimasta chiusa al transito per il tempo necessario allo spegnimento, circa 15 minuti, con riaperta parziale per la messa in sicurezza