Spread the love

Una squadra della sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Pistoia é intervenuta nella mattinata odierna in località Spedaletto, lungo via Bolognese (la vecchia strada che porta al passo della Collina) per il recupero di una persona caduta lungo un pendio boschivo mentre stava eseguendo lavori di manutenzione sulle linee telefoniche.

La persona è stata recuperata dalla squadra vigilfuoco, ha riportato traumi agli arti inferiori ed è stata consegnata al personale sanitario presente sul posto e inviato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo.

https://www.valdinievoleoggi.it/a116268-cade-in-un-pendio-mentre-esegue-lavori-di-manutenzione-alle-linee-telefoniche-recuperato-dai-vigili-del-fuoco.html