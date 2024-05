Cosmetici sequestrati a Treviso: prodotti contenenti lilial, sostanza cancerogena vietata dall’Euro

Spread the love

Cosmetici cancerogeni per la presenza di lilial. La sostanza tossica, e vietata, è stata trovata in migliaia di flaconi di cosmetici e detergenti che sono stati sequestrati. In tutto la Guardia di Finanza ha sequestrato 17.225 prodotti di make up e per l’igiene in 9 attività a Treviso.

La sostanza in questione è il “Butylphenyl Methylpropional”, meglio conosciuta con il nome “Lilial”, ed vietata dal primo marzo 2022, alla luce dell’aggiornamento, a livello europeo, dell’elenco delle sostanze considerate cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (le cosiddette sostanze CMR).

IL MESSAGGERO