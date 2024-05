Crolla scenografia al Teatro Pucciniano, travolti quattro operai

Spread the love

Crolla scenografia al Teatro Pucciniano, quattro operai sono stati travolti dal materiale di scena che stavano scaricando all’interno del teatro a Torre del Lago, frazione del Comune di Viareggio, Lucca.

I quattro operai sono rimasti bloccati sotto il crollo del materiale. Sono feriti e sono stati trasportati in ospedale. Non sarebbero in gravi condizioni.

Grazie all’aiuto dei colleghi subito accorsi e poi dei vigili del fuoco il materiale è stato rimosso e i quattro operai sono stati liberati. Successivamente sono stati portati in ospedale Versilia dal personale sanitario del 118 per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti per il 118 l’automedica e le ambulanze della Croce Rossa di Viareggio, della Misericordia di Torre del Lago e della Croce Verde di Viareggio. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl.

