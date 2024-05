Droga fuori controllo: allarme-narcotraffico dell’Onu

Spread the love

Il ruolo dell’Onu nella lotta al narcotraffico. Il consumo di droga cresce in tutto il mondo. In un anno il 5,8% della popolazione mondiale – pari a 296 milioni di persone – ha fatto uso di stupefacenti, con un aumento di circa il 23% rispetto a un decennio fa. Sono circa 500mila, invece, le persone decedute in un anno per overdose o altre ragioni riconducibili all’uso di droga.

Il valore totale del mercato europeo della droga ammonta a 31 miliardi di euro. Secondo i dati rivelati nel rapporto, la cannabis è la droga con la maggiorequotadi mercato. Rappresenta il 39% del totale e 12,1 miliardi di euro, ed è anche la sostanza illegale più utilizzata nell’Unione europea. Secondo la Relazione europea sulle droghe 2023, l’8% degli adulti europei ha fatto uso di marijuana nell’ultimo anno. Inoltre, l’1,3% degli europei la usa quotidianamente.

La maggior parte della cannabis consumata nell’Ue è prodotta in Spagna. L’analisi dell’OEDT e di Europol evidenzia “un significativo impatto ambientale attraverso l’uso di energia e acqua, nonché l’inquinamento chimico”. Il suo consumo è seguito da vicino da quello della cocaina, con il 37% del totale e 11,6 miliardi di euro. Ma secondo l’analisi, il mercato del consumo di cocaina è “in crescita”, potenzialmente influenzato dalla “disponibilità senza precedenti di cocaina a basso costo e ad alta purezza”.

