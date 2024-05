Spread the love

Torna la Festa della Lavanda di Roma. L’azienda agricola “Il Lavandeto di Roma”, situata in via Giovanni Gregorio Mendel (zona Divino Amore), apre le porte per la fioritura della lavanda.

La Festa della Lavanda di Roma, programma

Il 31 maggio e poi 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15 e 16 giugno, tutti i venerdì e i sabati dalle 17,30 alle 20, 30 e le domeniche dalle 9 alle 12 e dalle 17,30 alle 20,30, tante attività si potranno vivere nel campo fiorito di Francesca De Iuliis.

Presenti vari food truck con pietanze dolci e salate per gustare specialità romane e golosità al gusto di lavanda, stand espositivi con prodotti a base di lavanda, come: olio essenziale, idrolato, candele, sacchetti.

