Litorale romano, strage di uccelli marini. La Lipu: sono le reti da pesca

AVVENIRE – Erano state trovate nei giorni scorsi lungo il litorale tra Marina di San Nicola e Passoscuro: 95 esemplari di berta minore. Una strage di uccelli – protetti e classificati come vulnerabili – sulla cui causa non c’era chiarezza. Alghe tossiche? Sostanze inquinanti? A far chiarire sul giallo ambientalista è arrivato il responso dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, cui ha la Lipu (Lega italiana protezione uccelli) aveva consegnato alcuni degli esemplari ritrovati morti il 12 maggio scorso.