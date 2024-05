Quattro auto in fiamme a Santa Marinella e un appartamento allagato, vigili del fuoco al lavoro

Spread the love

Nottata di lavoro per i vigili del fuoco di Civitavecchia. Il primo intervento è avvenuto all’una e quindici circa a causa dell’incendio di quattro auto, completamente avvolte dalle fiamme.

Il rogo, in via delle Fresie, a Santa Marinella, è stato contenuto dai pompieri che hanno così evitato che le fiamme arrivassero ad altre auto parcheggiate e alle abitazioni adiacenti. Sul posto, per le indagini del caso, sono giunti i carabinieri. Il secondo intervento, invece, è avvenuto poco dopo a Civitavecchia, in via Marche, per la rottura della colonna portante di carico di uno stabile con il conseguente allagamento di un’appartamento al primo piano.

