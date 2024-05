San Martino Buonalbergo; betoniera perde il controllo e si ribalta sulla tangenziale sud, ferito il conducente.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Nella serata odierna, 27 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in tangenziale sud nel comune di San Martino Buonalbergo, per un incidente stradale.

Intorno alle ore 21.00 una betoniera che trasportava 350 ql di cemento, in transito sulla tangenziale sud direzione Verona per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo ribaltandosi su un fianco dopo aver urtato i new jersey, ferito il 61enne alla guida, non risultano altri mezzi coinvolti.

I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Caldiero con un autopompa, da Verona con un autogrù e 7 operatori, hanno lavorato più di mezz’ora, utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche, per riuscire ad estrarre l’autista, incastrato tra le lamiere della cabina, e affidarlo alle cure dei sanitari. L’uomo dopo essere stato stabilizzato è stato ricoverato presso l’ospedale di Borgo Trento Verona.

Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, che si sono concluse intorno alle ore 22.30, la strada è rimasta chiusa al traffico.

Sul posto carabinieri della locale stazione per le indagini sulla dinamica.