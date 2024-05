VIDEO – Matera colpita dal maltempo, le strade diventano fiumi. Detriti nella zona dei Sassi, intervengono i vigili del fuoco

Spread the love

Un violento nubifragio pomeridiano ha colpito Matera, causando numerosi disagi. Dalle 14 circa del 28 maggio, la pioggia si è abbattuta intensamente sulla città per diverse ore, limitando il traffico e provocando problemi in vari edifici e strutture alberghiere

Sono diventati virali i video pubblicati sui social network dai cittadini che hanno mostrato bidoni, rifiuti e detriti riempire le vie degli antichi Rioni, la zona dei Sassi, patrimonio Unesco. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno effettuato numerosi interventi in varie zone della città, allagati strade e scantinati. In alcuni casi sono stati soccorsi anche automobilisti in difficoltà, come in via Cererie, nel rione Piccianello, dove è intervenuta anche la polizia pocale.

https://bari.corriere.it/notizie/meteo/24_maggio_28/matera-colpita-dal-maltempo-le-strade-diventano-fiumi-detriti-nella-zona-dei-sassi-intervengono-i-vigili-del-fuoco-c84a7b36-a330-469c-93e1-659f39b2fxlk.shtml?refresh_ce

VIDEO