Violento scontro tra due auto a Lissone: tre feriti, uno liberato dai vigili del fuoco

Due ambulanze, un’automedica e una eliambulanza a Lissone lunedì 27 maggio poco prima di mezzanotte per un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto. Tre le persone soccorse tra le quali una ragazza di 18 anni. Due sono state portate in codice giallo negli ospedali di Monza e Bergamo (in quest’ultimo caso in elicottero).

Teatro dello scontro, le cui cause sono al vaglio dei carabinieri, è stata via Gianfranco Miglio: sul posto sono intervenute anche squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza con un’autopompa e un carro fiamma dalla caserma locale. Per rimuovere le portiere si uno dei mezzi ed estrarre un ferito, rimasto incastrato, si è reso necessario utilizzare cesoie e divaricatore.

