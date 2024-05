Il suo pitbull lo azzanna ai genitali e lo blocca sul balcone: uomo salvato dai pompieri ad Andria

Spread the love

Terribile esperienze per un uomo di 43 anni di Andria, in Puglia. Aggredito dal suo cane pitbull in casa e azzannato agli arti e persino ai genitali, per sfuggire all’animale l’uomo è rimasto bloccato e sanguinante sul balcone dell’abitazione e solo l’intervento dei vigili del fuoco con le scale è riuscito a portarlo in salvo. L’incredibile episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 26 maggio, in via Caracciolo ad Andria dove l’uomo è stato poi soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale.

