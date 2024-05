Spread the love

Sono decine di vigili del fuoco volontari impegnati dalle 11:30 di mercoledì 29 maggio nelle operazioni di spegnimento di un furioso incendio che ha interessato una stalla a Daiano, nel comune di Ville di Fiemme. L’allarme è scattato subito dopo l’inizio del rogo, quando ha cominciato a prendere fuoco il tetto.

Sul posto sono arrivati i pompieri dei corpi di Daiano, Carano, Cavalese, Varena, Predazzo, Castello di Fiemme e Tesero, tutti coordinati dall’ispettore dell’unione distrettuale di Fiemme Stefano Sandri. Insieme ai pompieri del corpo permanente, hanno lavorato per ore per spegnere il rogo che, nel frattempo, aveva attaccato la parte interna. Alla fine la stalla è stata devastata ma, per fortuna, non ci sono feriti.

https://www.trentotoday.it/cronaca/incendio-devasta-una-stalla.html