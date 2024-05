Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

FABRIANO(AN) – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Fabriano, sulla ss76 all’altezza dello svincolo Fabriano est direzione Ancona, per un incidente stradale tra un furgone ed un autotreno. La squadra VVF di Fabriano ha estratto il conducente del furgone, deceduto.

Successivamente è stata messa in sicurezza l’intera zona dell’intervento. La ss76 è rimasta chiusa per circa tre ore.