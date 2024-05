Brescia, Raduno nazionale ANVVF, 27 MAGGIO 1 GIUGNO

Spread the love

IREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Ieri 29 maggio con una conferenza stampa é stato presentato il raduno nazionale “Insieme per la sicurezza e la memoria storica”, organizzato in occasione del 30º anniversario della fondazione dell’Associazione nazionale dei vigili del fuoco (ANVVF).

Presenti il cerimoniere nazionale Loberto, l’assessore Muchetti ai Lavori Pubblici, sicurezza, Polizia Locale e protezione civile di Brescia,

il Comandante dei Vigili del fuoco di Brescia, Luigi Giudice,

il Presidente nazionale dell’ANVVF, Enrico Marchionne,

il Presidente onorario, Gioacchino Giomi.

La scelta strategica di Brescia, Città della cultura, anche per il raduno é stata unanimanente apprezzata, evidenziando come sia importante la cultura della sicurezza per l’intera popolazione e come i cittadini si sentano protetti dal Corpo Nazionale, formato ed addestrato per fronteggiare i più svariati scenari di soccorso.

Il presidente dell’Associazione ha ricordato come sia importante mantenere la memoria storica e nell’occasione ha presentato un libro sull’attività svolta in questi 30 anni dalla ANVVF.

Il cerimoniere infine ha presentato nel dettaglio il calendario degli eventi in programma dal 27 maggio all’1 giugno.



Si allega locandina