Cede soffitto di una piscina a Poggiofranco: soccorritori sul posto

Un crollo si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 17.30, in una piscina in via Saverio Lioce, al quartiere Poggiofranco. Secondo prime informazioni, il cedimento avrebbe riguardato una parte di soffitto della struttura, la Energy Live.

Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco, e ambulanze del 118. Alcune persone sarebbero rimaste ferite, tra cui dei bambini, ma non è chiaro al momento il numero esatto dei coinvolti né le loro condizioni.

