Due morti, due feriti di cui uno in codice rosso, è il bilancio dell’incidente stradale che ha coinvolto la mattina quattro mezzi pesanti e cinque autovetture

Spread the love

Giornata terribile per il traffico sull’A1, fra Roma e Firenze, tratto dove un incidente in Toscana e un camion in fiamme in Umbria, a Orvieto, hanno causato blocchi della viabilità spezzando l’Italia in due e costringendo i viaggiatori a uscire per percorsi alternativi da cercare sulla viabilità ordinaria.

Due morti, due feriti di cui uno in codice rosso, una coda oltre i sette chilometri è il bilancio dell’incidente stradale che ha coinvolto la mattina quattro mezzi pesanti e cinque autovetture dopo le 10.30, nel tratto fiorentino tra Valdarno e Incisa, in direzione Firenze, della Milano-Napoli. L’autostrada è stata chiusa fino alle tre del pomeriggio. A perdere la vita, una coppia di coniugi che era a bordo di una delle auto coinvolte. Si tratta di Roberto Favia di 78 anni e Liliana Brancato di 79 anni, entrambi della zona di Empoli (Firenze).