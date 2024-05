VIDEO – Impegnate dalla tarda serata di ieri per incendio rifiuti nel piazzale esterno di una attività di recupero e smaltimento.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme, sede centrale, distaccamenti volontari di Girifalco e Taverna sono impegnate dalla tarda serata di ieri nella zona industriale di Lamezia Terme per incendio rifiuti.

Il rogo ha interessato cumuli di rifiuti di vario genere situati nel piazzale esterno di una attività di recupero e smaltimento.

Intervento dei vigili del fuoco è valso a circoscrivere l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme. Le operazioni di soccorso protrattesi per tutta la notte sono ancora in atto. Attualmente la situazione è oramai sotto controllo si sta provvedendo allo smassamento dei rifiuti, allo spegnimento di ultimi focolai ed alla bonifica.

Sul posto impegnate oltre 25 unità con 6 automezzi e supporto di Autoscala ed autobotti per rifornimento idrico.

Non risultano danni a persone. Accertamenti in corso circa l’origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa