Incidente stradale – auto ha divelto la ringhiera metallica ed ê precipitata per circa 6 metri

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI RAGUSA

i Vigili del fuoco del distaccamento di Modica sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area del sinistro dove è occorso un incidente autonomo con ribaltamento, via Pietro Nenni 18/A. La conducente è stata trasportata all’ospedale di Modica

Alle 14 circa di oggi personale Vigili del Fuoco è intervenuto in piazza Vann’Antò dove è occorso un incidente che ha visto un’auto catapultarsi dal percorso viario alla sottostante ferrovia. L’auto condotta da un giovane con a bordo anche la madre per cause non ancora precisate ha divelto la ringhiera metallica ed ê precipitata per circa 6 metri. Gli occupanti autonomamente hanno raggiunto la sede viaria ordinaria in attesa dei soccorsi. Personale Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza l’area ed è ora in attesa di un carrello ferroviario per trasferire la Ford Fiesta in un punto di via Archimede dove potrà essere trasferita a bordo di un carro attrezzi. Sul posto presenti, personale 118, Polizia di Stato e Polizia Locale.