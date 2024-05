Maltempo, furgone centrato da un fulmine va in fiamme ad Anagni. Disagi in altre zone per la pioggia e le raffiche di vento

Spread the love

Il maltempo che nel pomeriggio di oggi ha investito la provincia di Frosinone ha creato disagi in diversi comuni del territorio. Nella città di Anagni, in via Bassano, al confine con via Prignano di sotto, a qualche centinaio di metri dal centro storico della città dei papi, un furgoncino parcheggiato lungo la strada è stato colpito da un fulmine che ha innescato un incendio. Le fiamme hanno distrutto il mezzo. Sul posto, richiamati dai residenti, sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme. Il mezzo è andato distrutto.

