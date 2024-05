Spread the love

VIGILI DL FUOCO DELLE MARCHE

I vigili del fuoco sono intervenuti, poco prima delle 20.00, in mare, a sud della spiaggia “La Scalaccia”, per una persona caduta in acqua dalla propria imbarcazione.

Gli operatori della squadra VVF del Porto unitamente ai sommozzatori con la motobarca, hanno recuperato la persona caduta in acqua e trasportata a riva.