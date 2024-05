VIDEO – Conclusa una esercitazione regionale di quattro giorni, finalizzata alla crescita di sinergia fra enti, nella lotta antincendio boschivo

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI GENOVA

Si è conclusa oggi, una esercitazione regionale di quattro giorni, finalizzata alla crescita di sinergia fra enti, nella lotta antincendio boschivo. Lo scenario dell’esercitazione è stato il bosco alle spalle di Sciarborasca. L’impianto prevedeva diverse tappe durante la giornata e quattro scenari. Il briefing si è tenuto nell’aula magna della Croce d’Oro di Sciarborasca, nel comune di Cogoleto, che ci ha supportato in questa attività. Successivamente i team, composti da Vigili del Fuoco e volontari AIB , hanno ruotato sulle isole gestiti da tutor d’area. Personale specificatamente formato che ha illustrato le manovre e le attrezzature.

– Il primo consisteva nel montaggio della vasca antincendio, dalla quale l’elicottero della Regione Liguria attingeva acqua per fare i lanci sul presunto incendio.

– Il secondo un attacco all’incendio da terra a mezzo di acqua.

– Il terzo la creazione di una linea tagliafuoco nei pressi di un ruscello con strumenti manuali

– Il quarto e ultimo, la bonifica tramite battitori e attrezzi specifici.

Le squadre si sono poi alternate nelle varie postazioni.

Al campo base, allestito sempre a Sciarborasca, si sono coordinate le squadre e, grazie ad un software in via di sviluppo, si è simulato l’avanzamento presumibile dell’incendio in base al tipo di vegetazione, alla pendenza del terreno e all’intensità e direzione del vento.

