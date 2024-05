Zen, provano a rubare rame da una cabina ma restano folgorati: due fratelli gravemente ustionati

Spread the love

on solo hanno lasciato decine di palazzine senza elettricità né acqua, ma hanno riportato ustioni su tutto il corpo rischiando di rimetterci la pelle. Due fratelli di 24 e 20 anni – M. F. e T. F. – sono stati ricoverati ieri sera dopo essere rimasti folgorati mentre cercavano di tirare via i cavi in rame da una cabina elettrica che si trova dalle parti di via Agesia di Siracusa, allo Zen 2. Entrambi si trovano in Rianimazione, uno al Cervello e l’altro al Policlinico.

Secondo una prima ricostruzione, i due giovani sarebbero riusciti a forzare uno dei catenacci posti a protezione della cabina – crivellata di colpi di pistola – e avrebbero cercato di rubare i cavi così da rimuovere le guaine di plastica per rivendere “l’oro rosso”. Una volta tranciato il cavo c’è stata però un’esplosione, avvertita anche dai residenti che hanno lanciato l’allarme contattato i vigili del fuoco e le ambulanze del 118