VIGILI DEL FUOCO 🔥

Alle 00.15 del 31 maggio, tre squadre dei Vigili del Fuoco della sede Centrale di Forlì sono intervenute in via Campo dei Fiori per un incendio. Gli operatori VVF giunti sul posto hanno lavorato per contenere e spegnere le fiamme che avevano coinvolto un autoarticolato e due semirimorchi, evitandone la propagazione alle strutture limitrofe. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

VIDEO