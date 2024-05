Scontro tra due auto a Sasso Marconi, morto un 59enne

Spread the love

(Adnkronos) – Incidente ieri sera poco prima del Raccordo di Adduzione verso il casello autostradale A1 di Sasso Marconi, morto un 59enne. Per cause in corso di accertamento, l’uomo ha perso il controllo della sua auto e ha invaso la corsia di marcia opposta mentre arrivava un’altra autovettura: violento lo scontro.

I due conducenti e i due rispettivi passeggeri sono stati tutti trasportati al Pronto soccorso dell’Ospedale maggiore dove è poi deceduto il 59enne.