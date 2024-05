VIDEO – Incendio in un magazzino di casalinghi in un centro commerciale  nel Centro di Città del Messico (CDMX), intervenuti diversi soccorritori

Spread the love

E’ scoppiato un incendio in un magazzino di casalinghi in un centro commerciale nelle strade del quartiere Centro , sede del sindaco di Cuauhtémoc , a Città del Messico (CDMX), intervenuti diversi soccorritori-

Le telecamere N+ hanno mostrato l’enorme quantità di fumo registrata a circa due chilometri dalla Torre Latinoamericana e dal Palacio de Bellas Artes. i Vigili del Fuoco Eroici di CDMX sono intervenuti in via República de Argentina in ‘emergenza.

Sul posto sono arrivati ​​anche personale del Segretariato globale per la gestione dei rischi e la protezione civile della capitale , ambulanze, tubi ed elementi dello Squadrone di salvataggio ed emergenza medica (ERUM).

Protezione Civile aveva riferito che era stato segnalato un incendio all’interno di un centro commerciale nelle strade di República de Colombia e República de Argentina , presumibilmente causato da un corto circuito . L’incendio,era stato domato, ma si è riacceso. Il personale della Sicurezza e della Protezione Civile ha circondato l’ area per svolgere i compiti corrispondenti.

VIDEO