VIDEO – Tragedia sfiorata in via Caboto: 29enne si schianta con l’auto e finisce a Cattinara

I Vigili del fuoco sono intervenuti dopo l’incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte di venerdì 31 maggio in via Caboto a Trieste. protagonista una ventinovenne che ha perso il controllo della sua auto, una Mazda, che si è schiantata sulla ringhiera di un’azienda, finendo di traverso. Per estrarre la giovane è stato necessario tagliare la vettura in più punti e anche il lato destro dalle ringhiera, come si vede nel video girato dai Vigili del fuoco

