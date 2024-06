Identificati nuovi geni potenzialmente responsabili della disabilità intellettiva delle persone con sindrome di Down

Spread the love

I ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e del Irccs Giannina Gaslini di Genova hanno identificato nuovi geni potenzialmente responsabili della disabilità intellettiva delle persone con sindrome di Down. I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista Neuron, stabiliscono un nuovo traguardo di conoscenza su questa condizione e mettono a disposizione di altri gruppi nel mondo un database da cui potranno attingere per implementare la ricerca, gettando le basi per lo sviluppo futuro di farmaci ad hoc capaci di potenziare le abilità cognitive esistenti, migliorando le capacità di apprendimento e memoria.

La sindrome di Down è una alterazione cromosomica caratterizzata da una complessa sintomatologia che affligge diversi organi tra cui il cervello. È la causa più frequente di disabilità intellettiva di origine genetica e tra i processi cognitivi più colpiti ci sono quelli della memoria e del linguaggio. A fronte di avanzamenti della chirurgia e della riabilitazione per migliorare i sintomi fisici, ad oggi sono assenti approcci farmacologici per quelli intellettivi.

