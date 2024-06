Spread the love

Incidente questo pomeriggio nella zona di Falsomiele. In seguito ad uno scontro tra due auto sono rimaste ferite cinque persone (tra cui una bambina). E’ successo intorno alle 15.30, in via Aloi (all’altezza del civico 42). Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Brancaccio. Ancora tutta da stabilire la dinamica dell’incidente.

Tutti i feriti sono stati estratti dalle auto e affidati al personale sanitario del 118 per il successivo trasporto in ospedale (sono stati portati al Civico e all’ospedale dei Bambini). Le operazioni si sono concluse intorno alle 16.40. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti dell’infortunistica stradale della polizia municipale.

Incidente a Falsomiele, scontro tra due auto con cinque feriti: bambina finisce in ospedale (palermotoday.it)