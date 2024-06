Gaza, l’ospedale degli orrori: fosse comuni e sacchi di cadaveri intorno ad al-Shifa

Spread the love

In questi giorni i bulldozer si stanno facendo largo tra le macerie per riesumare i corpi. Impossibile risalire all’identità di molti cadaveri, alcuni sono stati sepolti sulle barelle

Medio Oriente, Netanyahu pronto al fronte nord, stallo nei colloqui Hamas: “Intesa solo se finisce la guerra”

Hrw: Israele spara proiettili fosforo bianco in sud Libano. Dagli Usa sì alle sanzioni contro la Cpi per il mandato d’arresto al premier israeliano. Assalto all’ambasciata Usa a Beirut: ucciso un assalitore

Alla vigilia di un lungo viaggio in Europa durante il quale dovrà confrontarsi con gli alleati e le loro diverse posizioni sulla guerra a Gaza, Joe Biden dà una spallata all’amico Bibi. Dopo aver reso pubblico il piano israeliano per un cessate il fuoco per far pressione non solo su Hamas ma anche su Israele, come sostengono molti analisti, il presidente americano per la prima volta ha ammesso che ci sono ragioni di ritenere che Netanyahu stia prolungando il conflitto per la sua sopravvivenza politica, salvo poi precisare che comunque il premier israeliano sta cercando di risolvere una situazione complessa.

https://www.lastampa.it/esteri/2024/06/05/diretta/israele_hamas_guerra_medio_oriente_oggi-14363384