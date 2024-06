Manutenzione del verde, a Roma sud non se ne occuperà più Eur Spa

Spread the love

E’ufficiale, Eur Spa non si occuperà più della manutenzione del verde nel quadrante dove è proprietario di moltissimi immobili. Il 1° aprile l’ente, partecipato al 90% dal ministero dell’Economia e delle Finanze e al 10% da Roma Capitale, ha inviato una nota al dipartimento tutela ambientale e al IX municipio la rescissione unilaterale della convenzione.

Eur Spa si sfila dalla manutenzione del verde

La notizia è stata resa pubblica dalla presidente del municipio Titti Di Salvo e dal suo vice, con delega all’ambiente, Augusto Gregori. “Eur Spa ha comunicato la rescissione – si legge in una nota – e quindi per far fronte ai disagi conseguenti, già da lunedì 27 maggio abbiamo iniziato i lavori necessari”. La mala parata già era nell’aria da mesi. A gennaio, interpellato da RomaToday, lo stesso Gregori aveva fatto sapere che i tentativi di rinnovare l’accordo per la manutenzione del verde non erano andati a buon fine.

