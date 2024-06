Molestie ai cristiani a Gerusalemme: «Attacchi in crescita, basta silenzio»

Spread the love

AVVENIRE – È una fotografia degli “Attacchi ai cristiani in Israele e a Gerusaleme Est” il report pubblicato ieri dal “Rossing center for education and dialogue” di Gerusalemme. «Se violenze del genere sono presenti da anni, il 2023 ha segnato un cambio di passo rispetto a un problema di lungo termine», dichiara Federica Sasso curatrice della ricerca.

L’anno scorso, infatti, sono stati 7 gli episodi di violenze fisiche contro religiosi o semplici fedeli cristiani quasi tutti a Gerusalemme, 7 i casi di molestie verbali e una trentina i casi di sputi contro religiosi cristiani. «La profanazione delle tombe di un cimitero anglicano il primo gennaio 2023 esemplifica una preoccupante tendenza all’aumento degli attacchi, compresi gli sputi», si legge nell’introduzione del Rossing center, organizzazione da anni impegnata nel dialogo interreligioso e nel peacebuilding, e che l’anno scorso ha lanciato una “Advocacy and education initiative” in risposta alle crescenti molestie contro i cristiani a Gerusalemme e in altre parti di Israele. Tutto questo è parte del programma “Gerusalemme centro per le relazioni ebraico-cristiane”: obiettivo una migliore comprensione delle relazioni interreligiose nel contesto particolare della Terra Santa.