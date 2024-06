VIDEO – Roghi in Sardegna: 16 incendi in un giorno

Spread the love

Solo nella giornata di ieri, 5 giugno, sono divampati 16 incendi da nord a sud della Sardegna. Per tre di questi è stato necessario l’intervento di due elicotteri regionali e un Canadair decollato dall’aeroporto di Ciampino. Il primo incendio è divampato a Tramatza, in località Sardixedu, il secondo a Siamaggiore, in località San Ciriaco. Quest’ultimo ha reso necessario l’intervento di due elicotteri regionali decollati dalle basi elicotteri del Corpo Forestale di Pula e Villasalto, e di un Canadair decollato dall’aeroporto di Ciampino.

Incendi in Sardegna (msn.com)

VIDEO